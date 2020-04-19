بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات بـفيروس "كورونا"

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بإحصاء 5850 حالة جديدة منذ الأمس، ليتخطى إجمالي الإصابات 120 ألفا

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الصحة البريطانية اليوم أنه "تم تسجيل 5850 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ليرتفع الإجمالي إلى 120067 حالة".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16060"، ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في المعدل اليومي للوفيات بالفيروس منذ أسبوع.

As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April.



372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive.



As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died. pic.twitter.com/sO9IRInBsu — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 19, 2020

يذكر أن بريطانيا قررت، الخميس الماضي، الاستمرار العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي لحالة الإغلاق.