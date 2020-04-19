السفير البريطاني في بغداد يحضر طبق "الدولمة" الشهير... فيديو

نشر السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي على صفحته في موقع "تويتر" فيديو يظهر فيه وهو يقوم بتحضير طبق "الدولمة" العراقي الشهير .

وكتب هيكي في التغريدة أن :"هذه هي المرة الأولى التي يطبخ فيها هذا الطبق، مبينا أن طعمه لذيذ وشهي"

— Stephen Hickey (@sblhickey) April 14, 2020

وفي الفيديو كان السفير البريطاني يتحدث باللغة العربية كما شكر الجمهور العراقي على مواقع التواصل على النصائح التي قدموها له قبل إعداد الطبق.

وكان السفير البريطاني في بغداد قد علق يوم الجمعة على حادثة تعرض امرأة عراقية للحرق على أيدي زوجها تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر": "نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل اتمام التحقيقات بسرعة".

وكشف السفير البريطاني عن تخصيص مليوني جنيه إسترليني لمناهضة العنف الأُسري، داعيا لتجريمه.