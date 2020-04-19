للأقوى فحسب… وثيقة إسرائيلية تكشف من له الأولوية في العلاج من كورونا

كشفت قناة عبرية النقاب، صباح اليوم الأحد، عن وثيقة داخلية لوزارة الصحة الإسرائيلية، تحدد فيها من له الأولوية في العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت القناة العبرية الـ"13" أن ذوي الإعاقة من الإسرائيليين هم في المرتبة الأخيرة من حيث تلقي العلاج من فيروس كورونا، حيث نشرت وثيقة توصي بأن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة، والمرضى الضعفاء، أخر من يتم إخضاعهم لأجهزة التنفس الصناعي، في حال انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر مما عليه الآن.

בעלי מוגבלויות אחרונים: עמדת משרד הבריאות לגבי תעדוף מונשמים • @maya_aidan עם כל הפרטים >>https://t.co/jWnHLkYy7V pic.twitter.com/RSdG186fVR — חדשות 13 (@newsisrael13) April 19, 2020

وأفادت القناة بأن القائمة التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية تعني أن العلاج للأقوى فحسب، بشأن أولوية منح أجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا، وفي ذيل هذه القائمة، ذوو الإعاقة الكاملة، ومن يعانون قصورا في المخ والقلب والكلى والرئتين والكبد أو الأعصاب، وكذلك من يعاني صدمة نفسية أو حروقا شديدة أو مرضاً عضالا، أو من تقل فرص شفائه من الفيروس عن 20%.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن أولوية العلاج من فيروس كورونا، ستكون للمريض الذي لديه إعاقة طفيفة، أو مرض خفيف، أو من لديه فرصة للنجاة تزيد على 80%.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.