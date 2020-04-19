الشرطة الكندية تبحث عن مسلح أطلق النار في "نوفا سكوتيا" وأسقط ضحايا

أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا، اليوم، الأحد، لكن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى.

وحسب "رويترز" حددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وتبحث الشرطة عن رجل يبلغ من العمر 51 عاما قالت إنه يشتبه في قيامه بعمليات إطلاق نار أسفرت عن "عدة ضحايا".

وقالت الشرطة الملكية الكندية إن إطلاق النار وقع في بلدة بورتابيك الساحلية الصغيرة، على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال (80 ميلا) من عاصمة المقاطعة هاليفاكس.

وتعرفت الشرطة على المسلح المشتبه به على أنه غابرييل ورتمان وقالت في البداية إنه كان يقود ما بدا أنها سيارة شرطة وكان يرتدي زي الشرطة ولكن أفاد في وقت لاحق أنه كان على عجلة سيارة رياضية شيفروليه في ميلفورد، على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوبًا.

UPDATE: Active Shooter situation in Nova Scotia.

- Gabriel Wortman, 51. Tall, white, bald, green eyes

- armed and dangerous

- several victims in the Portapique, NS area

- on the move; spotted in Glenholm & Debert

- suspect could be in an RCMP vehicle, wearing an RCMP uniform. pic.twitter.com/szaxM6Zlr1 — Brett Ruskin (@Brett_CBC) April 19, 2020

وقالت قوة الشرطة على تويتر: "غابرييل ورتمان هو المشتبه به في تحقيقنا في بورتابيك. هناك العديد من الضحايا. إنه مسلح وخطير". ولم تذكر تفاصيل.

ويعتبر إطلاق النار الجماعي نادرًا نسبيًا في كندا، التي لديها قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة من الولايات المتحدة.

في أغسطس/ آب 2018 ، قتل رجل في مقاطعة نيو برونزويك المجاورة بالرصاص أربعة أشخاص ، من بينهم اثنان من ضباط الشرطة ، في مجمع سكني.

وإطلاق النار العشوائي نادر في كندا حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.