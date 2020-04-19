باريس تخطط لتوزيع مليوني كمامة مجانية على سكانها

تعتزم السلطات الفرنسية توزيع مليوني كمامة على سكان العاصمة باريس، مجانا، ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول عمدة باريس، آن هيدالغو، في تصريحات صحفية، إن المدينة تعتزم توزيع نصف مليون كمامة ، يمكن إعادة استخدامها، خلال الشهر الجاري، بينما يحصل جميع مواطني باريس على كمامات بحلول منتصف مايو/ أيار المقبل.

وقالت هيدالغو إن تكلفة توزيع الكمامات تصل إلى نحو 3 مليون يورو (3.2 مليون دولار)، مضيفا: "الكمامات سوف تكون متوافرة في الصيدليات، حيث من المقرر أن يكون في مقدمة من يحصلون عليها، أفراد الفئات الأكثر ضعفا وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة الكمامات".

وطالبت هيدالغو بجعل ارتداء الكمامات أمرا إجباريا في وسائل النقل العام، مشيرة إلى أن باريس، مدينة مكتظة بالسكان، ويعيش بها 20 ألف مواطن في كل كيلومتر مربع، وأن هذا العدد يرتفع إلى 40 ألف مواطن في بعض المناطق.

Around two million masks are to be distributed Paris residents free of charge to help protect them against the coronavirus https://t.co/ToO4kiCnEn — dpa news agency (@dpa_intl) April 19, 2020

ولفتت عمدة باريس إلى أن المدينة تسعى حاليا لإجراء اختبارات فحص كورونا لأغلبية سكانها، بينما خضعت لإجراءات إغلاق صارمة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ومن المقرر أن تستمر حاليا حتى 11 مايو المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 19 ألف شخص في فرنسا حتى الآن.