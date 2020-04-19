تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بـ"كورونا" خارج أوروبا والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن.

وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.

#عاجل | #تركيا.. 3977 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 86 ألفا و306 (وزارة الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 19, 2020

وأصبحت تركيا تحتل المرتبة رقم 7 عالميا من حيث عدد المصابين، الذين تم تسجيلهم لديها، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا وفرنسا، وألمانيا وبريطانيا.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

#عاجل | #الصحة_التركية: 127 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 2017 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 19, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 740 ألف مصاب وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 195 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، وسلجت فرنسا 152 ألف إصابة، وألمانيا 144 ألف إصابة، وبريطانية 120 ألف إصابة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.