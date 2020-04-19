عجوز بريطاني يجمع أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في مكافحة كورونا

تمكن عجوز بريطاني من قدامى المحاربين من جمع أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني (31.3 مليون دولار) لصالح الخدمات الصحية في بلاده.

ويستخدم العجوز مور البالغ من العمر 99 عاما، والذي شارك في الحرب العالمية الثانية، ممشاة بعجلات منذ أن تعرض لكسر في عظمة الفخذ وحدد لنفسه هدفا بالمشي حول حديقته مئة مرة، وهي مسافة 25 مترا، قبل عيد ميلاده المئة الذي يحل في 30 أبريل نيسان، وفق وكالة"رويترز".

وقال مور في بيان أمس السبت "ما زلت مندهشا من كم الطيبة والكرم من الناس في بريطانيا، الذين واصلوا العطاء رغم أنها أوقات ضبابية بالنسبة للكثيرين".

يذكر أن هدف العجوز في البداية كان جمع ألف جنيه استرليني، لكن بعد تسليط الإعلام حول العالم الضوء عليه وعلى حديقته وسط أنجلترا قرر توسيع طموحه ليبلغ 30 مليون دولار.

وقال هاري لخدمة بث صوتية خاصة بأفراد الجيش السابقين "أتقدم بالتهنئة لتوم. ما فعله أمر مذهل بحق، لا يتعلق الأمر فقط بما فعله بل أيضا برد فعل الناس".

ومن المقرر أن يكون مور ضيف الشرف عند افتتاح مستشفى ميداني جديد في هاروجيت بشمال إنجلترا الأسبوع المقبل، بهدف المساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.