وزراء صحة "العشرين": صحة الشعوب وسلامتها هي هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح

قال وزراء الصحة في مجموعة العشرين إن "صحة الشعوب وسلامتها هى هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح".

وحسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية، أكد الوزراء استعدادهم الكامل "لاتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تساعد في احتواء جائحة كورونا".

وزراء الصحة في #مجموعة_العشرين: صحة الشعوب وسلامتها هي هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 19, 2020

وتابع الوزراء تأكيدهم على "أهمية تعزيز القيمة في النظم الصحية".

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الأحد، عن بدء أعمال الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية.

وزراء الصحة في #مجموعة_العشرين: نبدي استعدادنا الكامل لاتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تساعد في احتواء جائحة كورونا #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 19, 2020

وكان وزراء مالية مجموعة العشرين قد أكدوا في بيان مشترك، يوم الأربعاء الماضي، أن دول المجموعة وعدت باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التأثير الطويل لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

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وجاء في نص البيان: "نؤكد من جديد التزامنا باستخدام جميع الأدوات المتاحة للحماية من المخاطر السلبية، واستعادة الاقتصاد بسرعة وتحقيق نمو متوازن وشامل ومستدام، مع الاستمرار في الاستجابة للتحديات العالمية. بصفتنا أعضاء في مجموعة العشرين، سنتخذ الإجراءات والالتزامات لضمان نمو قوي للاقتصاد ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاعتراف بأن التعاون الدولي هو المفتاح لضمان الانتعاش".