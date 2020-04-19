مقتل ضابط وإصابة آخر فى حادث إطلاق نار شرقي كندا

تسبب حادث إطلاق نار في كندا، في مقتل ضابط وإصابة آخر، شرقي البلاد، اليوم الأحد، بينما أوضحت الشرطة الكندية أن الحادث تسبب في وقع ضحايا آخرين.

بحسب موقع "دبليو دبليو إل" التابع لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، أدى الحاددث إلى وقع ضحايا آخرين.

وذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن الحادث وقع في إقليم نوفا سكوتيا، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الشرطة حددت هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

Police officer killed, another injured in Canada shooting with 'multiple victims' https://t.co/5H1Aw726VS — WWL-TV (@WWLTV) April 19, 2020

وقالت الشرطة الملكية الكندية إن إطلاق النار وقع في بلدة بورتابيك الساحلية الصغيرة، على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال (80 ميلا) من عاصمة المقاطعة هاليفاكس.

وتعرفت الشرطة على المسلح المشتبه به على أنه غابرييل ورتمان وقالت في البداية إنه كان يقود ما بدا أنها سيارة شرطة وكان يرتدي زي الشرطة ولكن أفاد في وقت لاحق أنه كان على عجلة سيارة رياضية شيفروليه في ميلفورد، على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوبًا.

DEVELOPING: An armed man in Nova Scotia shot dead multiple people, including at least one police officer.https://t.co/vJii0wC4XG — DW News (@dwnews) April 19, 2020

وقالت قوة الشرطة على تويتر: "غابرييل ورتمان هو المشتبه به في تحقيقنا في بورتابيك. هناك العديد من الضحايا. إنه مسلح وخطير".

ويعتبر إطلاق النار الجماعي نادرا نسبيا في كندا، التي لديها قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة من الولايات المتحدة.

وفي أغسطس/ آب 2018 ، قتل رجل في مقاطعة نيو برونزويك المجاورة بالرصاص أربعة أشخاص ، من بينهم اثنان من ضباط الشرطة ، في مجمع سكني.