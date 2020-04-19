ترامب يبشر الأمريكيين بشأن أجهزة التنفس وعدد الاختبارات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن بلاده أجرت أكبر عدد من الاختبارات في العالم للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية للكشف عن مستجدات تفشي فيروس كورونا في البلاد، أن الولايات المتحدة أجرت اختبارات على 4 ملايين و180 ألف مواطن، وهو الرقم الأعلى في العالم حتى الآن.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة هي أكبر جهة في العالم تنتج مسحات اختبارات كورونا. وأشار ترامب، نسعى لزيادة إنتاج مسحات اختبارات كورونا بنحو 20 مليون مسحة شهريا، كما عرض على الصحفيين الأدوات المستخدمة لعمل مسحات كورونا.

وأكد ترامب، "فرضنا إجراءات إغلاق مشددة أكثر من دول أخرى، وكان يمكن أن يموت الملايين بفيروس كورونا لولا ذلك".

وزف الرئيس الأمريكي بشرى للمواطنين، حيث أكد أن الولايات المتحدة لديها فائض من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي لاستيعاب مرضى كورونا".

كما أثنى ترامب على جهود الجيش مشيرا إلى أنه يبذل جهودا مضنية لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا.



وبشأن إنتاج علاج لفيروس كورونا، أكد الرئيس الأمريكي، "نحقق تقدما أكثر من أي دولة أخرى للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا".

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 40 ألفا، اليوم الأحد، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 755 ألفا. وزادت الحالات الجديدة يوم السبت بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.