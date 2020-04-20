ألمانيا تتخطى عتبة الـ140 ألف إصابة بكورونا

ارتفع عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس "كورونا"، في ألمانيا خلال الـ24 الساعة الماضية إلى 1775 ليصل العد إلى 672 141 حالة.

موسكو-سبوتنيك. وبحسب معهد "روبرت كوخ"، فقد لقي 110 مصابا بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الاتحادية حتفهم خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في حين تم الإبلاغ في وقت سابق عن 184 حالة وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 4404 حالة.

كما أفاد الأطباء أنه تم شفاء نحو 91.5 ألف شخص على مدى الفترة السابقة، بلغ بزيادة عدد الذين تعافوا من الإصابات بنحو 3.5 ألف.

وتم اكتشاف أكبر عدد من الإصابات بـ كوفيد-19" ، في بافاريا (37849)، شمال الراين - وستفاليا (28971)، وبادن فورتمبيرغ (28253). في برلين، تم تسجيل 5196 حالة إصابة.

كان موقع "وورلدميتر" المتخصص في رصد تطورات تفشي الوباء المنتشر حاليا حول العالم، قد كشف ارتفاع عدد حالات الوفاة في أوروبا.

وفي وقت يزداد فيه عدد الوفيات حول العالم تمتلك أوروبا أكثر من 62 في المئة من حالات الوفاة حول العالم.