الشرطة الأمريكية تقتل رجلا هدد بالاعتداء على رواد متجر بمضرب بيسبول... فيديو

قتل رجال الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أحد الأشخاص قام بتهديد متسوقي متجر مستخدما مضرب بيسبول.

وظل القتيل يهتف لرجال الشرطة بأنه يريد الموت، وإن لم يقتلوه فسيعتدي على المتسوقين باستخدام المضرب.

وبدأ الرجل التلويح بالمضرب، قبل أن يطلق رجل شرطة النار عليه بالفعل.

ويظهر في فيديو أحد رجال الشرطة وهو يطلق النار على صدر الرجل، الذي سقط على الأرض مضرجا بالدماء.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا بوجود عملية سطو مسلح على أحد المتاجر، إلا أن أفراد الشرطة عندما وصلوا وجدوا أنفسهم أمام "عملية انتحار".