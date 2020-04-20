هل تكون بداية العودة في العالم...كوريا الجنوبية تعود للحياة بعد كورونا...صور

بدأ الكوريون الجنوبيون في العودة للعمل والازدحام في المراكز التجارية والحدائق وملاعب الجولف وبعض المطاعم بعد أن خففت كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي مع استمرار اتجاه حالات فيروس كورونا نحو التراجع.

وأنهى عدد متزايد من الشركات من بينها "إس كيه أنوفيشن "و"نافر" سياسة العمل من المنازل أو تخفيفها في الأسابيع الأخيرة على الرغم من استمرار شركات كثيرة في تطبيق ساعات عمل مرنة والحد من التنقل والاجتماعات المباشرة.

وامتلأت الحدائق والجبال وملاعب الجولف بالزائرين في مطلع الأسبوع، في حين بدأت المراكز التجارية والمطاعم في العودة ببطء لطبيعتها.

Disabled people take on the street today. It seems like Seoul backs to its daily routine. #seoul pic.twitter.com/3N9nrig3VG — Marie Lee (@mariejhlee) April 20, 2020

ويرسم استمرار تعافي كوريا الجنوبية من أول تفش ضخم لفيروس كورونا خارج الصين صورة متناقضة مع ما يحدث في دول كثيرة أخرى ما زالت عواصمها مغلقة وتطبق أوامر شاملة للبقاء في المنازل.

وقال كيم تاي-هيونج وهو مهندس محطات كهرباء يبلغ من العمر 31 عاما ويعيش في سيئول: "إنني عضو في ناد محلي لكرة القدم وخرجنا للعب يوم السبت لأول مرة منذ شهرين". وأضاف:

"كنا نضع كمامات أثناء اللعب، مازلنا نشعر بقلق من فيروس كورونا ولكن الطقس كان بديعا وشعرت بانتعاش كبير".

Hadong Plum Street (Cheonggyecheon Stream) is a long walking course known as the filming location of the K-drama, #Dokkaebi (#Goblin). Here, you can enjoy springtime with red and white plum blossoms and as well as other spring flowers.🌺🌸 https://t.co/Fr8FHbWjcH#ISeoulU #Seoul pic.twitter.com/ArAsDLZknf — Seoul Government (@Seoul_gov) April 19, 2020

ومددت كوريا الجنوبية سياسة التباعد الاجتماعي 16 يوما أخرى يوم الأحد، ولكنها منحت بعض التخفيف للمنشآت الدينية والرياضية التي فرضت عليها سابقا قيودا صارمة، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويهدف هذا القرار إلى إعادة فتح رابع أكبر اقتصاد في آسيا بشكل حذر مع استمرار تأرجح عدد حالات الإصابة اليومية بكورنا عند مستوى 20 حالة أو أقل معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 13 حالة إصابة جديدة بكورونا، اليوم الاثنين، بعد يوم من تسجيل ثماني حالات فقط والتي مثلت أول زيادة يومية تتألف من رقم واحد منذ تسجيل 909 حالات إصابة في ذروة انتشار المرض.