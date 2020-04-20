إيران تعلن للمرة الأولى رصد تحركات القوات الأجنبية في دول الجوار

أكدت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "جميع تحركات القوات الأجنبية في المنطقة وخاصة في دول الجوار يتم رصدها بدقة من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة".

وقال نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء للدفاع الجوي" العميد قادر رحيم زادة، خلال جولته التفقدية لتقييم منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري المتمركزة في مناطق العمليات في غرب البلاد: "الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو مراجعة مستوى جاهزية شبكة الدفاع الجوي المتكاملة وتنسيق منظومات الدفاع في الجيش والحرس الثوري المتمركزة في المنطقة الغربية من البلاد".

وأضاف أن "من أهداف هذه الجولة أيضا التحقق من دقة تنفيذ التعليمات الصادرة عن مركز عمليات الدفاع الجوي والقدرة التشغيلية لمنظومات ومعدات الدفاع الجديدة والمطورة في مجالات الرادار والصواريخ والاستخبارات في غرب البلاد".

وأكد العميد رحيم زادة أن "جميع تحركات البلدان الأجنبية تخضع للرصد والمراقبة عن طريق شبكة الدفاع الجوي المتكاملة"، مضيفا: "بالنظر إلى التحركات الأخيرة للقوات الأجنبية في الدول المجاورة غرب إيران، فإن مستوى إتقان وضمان قدرة منظومات الدفاع الجوي في هذه المنطقة مهم للغاية، وخلال هذه الجولة الميدانية سيتم إجراء الدراسات اللازمة في هذا المجال".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، رفض طهران لوجود قوات أجنبية في منطقة الخليج. وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن بلاده ترفض وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج، مضيفا أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة يعد مصدرا لزعزعة الأمن والاستقرار.