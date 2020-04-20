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    رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري

    "ليس أمرا هينا"... رئيس الأركان الإيراني يكشف تفاصيل الرد على "مصاصي الدماء"

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، أن إيران "ردت في الوقت المناسب على إجراءات الأمريكيين وتصدت لتهديداتهم بقوة واقتدار".

    وأشاد اللواء باقري، خلال المؤتمر العام لقادة قوى الأمن الداخلي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة: "بجهود ومساعي قوى الأمن الداخلي في مختلف الأصعدة ومنها توفير الأمن للمواطنين ومكافحة تهريب المخدرات فضلا عن خدمة المواطنين في ظروف الأزمات كالسيول والزلازل وأخيرا أزمة كورونا".

    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة الصواريخ الدفاعية S-200 خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
    © AFP 2020 / Atta Kenare
    إيران تعلن للمرة الأولى رصد تحركات القوات الأجنبية في دول الجوار
    ووجه الشكر والتقدير للكوادر الطبية والصحية ومن ضمنهم في قوى الأمن الداخلي الذين يبذلون جهودا دؤوبة في مكافحة فيروس كورونا ومعالجة المصابين به، مشيرا إلى أوضاع المنطقة والتهديدات الموجهة للبلاد.

    وأضاف رئيس الأركان الإيرانية أن "الردع أمام مصاصي الدماء كأمريكا والكيان الصهيوني ليس أمرا هينا، وأن الدول التي تقوم بإثارة الحروب بدلا عن متابعة أمور شعوبها لم ولن تتجرأ على العدوان على بلادنا، ولم يقدروا على الهجوم على بلادنا إزاء استهدافنا لقاعدة عين الأسد بما يؤشر إلى قوة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقدراتها الرادعة".

    وأشار إلى عملية الاغتيال الغادرة للشهيد القائد قاسم سليماني من قبل أمريكا في محيط مطار بغداد، وقال إن "هذا العمل اليائس والانفعالي الذي قام به العدو باغتياله شخصا حل ضيفا على دولة اخرى ليس بالعمل الشجاع".

    وأضاف: "إن قواتنا المسلحة ردت بصورة مناسبة على ذلك كما أن الشعب العراقي ومحور المقاومة ردوا بقوة على عملية الاغتيال الغادرة هذه بحيث تمت المصادقة على إخراج القوات الأمريكية من العراق في البرلمان العراقي وهو امر ليس صغيرا".

    وتابع اللواء باقري أنه "وبعد اغتيال قاسم سليماني ورفاقه، تمت متابعة قضية إخراج القوات الأمريكية من العراق في البرلمان العراقي وأن الحكومة العراقية تسعى من أجل تنفيذ القرار وسيتابع محور المقاومة إن شاء الله تحقيق هذا القرار".

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    الكلمات الدلالية:
    قاسم سليماني, رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري, رئيس هيئة الأركان الإيرانية, الجيش الإيراني
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