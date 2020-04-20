مارك زوكيربيرغ يعلن دعم فيسبوك للاستبيانات العلمية بهدف مكافحة كورونا

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع "فيسبوك" الشهير، اليوم الاثنين، أن الموقع سينشر ضمن الولايات المتحدة استبيانا تابعا لجامعة ماريلاند سيساعد في تأطير فيروس كورونا المستجد.

وأكد مارك أنه سيتم نشر الاستبيان مساء اليوم الاثنين، على موقع "wapo" لمدة يومين، قبل البدء في تحليل نتائجه.

وكان "فيسبوك" قد أطلق يوم الخميس الماضي تحذيرا شديد اللهجة لمن وصفتهم بمحبي "نظريات المؤامرة" أو "الأوهام" أو "الخرافات" المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية بيان "فيسبوك" وتحذيرها لمن يرون أو يتفاعلون مع معلومات خاطئة ومزيفة مرتبطة بفيروس كورونا على الموقع.

وأوضحت فيسبوك أنها ستبدأ في إرسال إشعارات جديدة للمستخدمين، الذين أعجبوا أو ردوا أو علقوا على منشورات تحتوي على ادعاءات ضارة أو خاطئة حول "كوفيد 19"، تم إزالتها من قبل المشرفين.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مارك زوكربيرغ: "من خلال هذه الأزمة، فإن إحدى أولوياتي القصوى هي التأكد من أنك ترى معلومات دقيقة وموثوقة عبر جميع تطبيقاتنا".

مع ذلك، تستمر نظريات المؤامرة، والمزاعم حول العلاجات التي لم يتم التحقق منها، والمعلومات الخاطئة حول لقاحات الفيروس التاجي في الظهور على الموقع يوميًا - في بعض الأحيان للتحايل على الإجراءات الوقائية التي نفذها فيسبوك.