زوج غاضب من حجر زوجته يتزوج من أخرى

غضب رجل في مدينة باليغانج في ولاية بيهار الهندية من زوجته لأنها حجرت نفسها في منزل والديها ولم تستطع العودة إليه، وتزوج من عشيقته السابقة.

ووفقا لصحيفة "نيوز دي"، ذهبت زوجة ديراج كومار للإقامة مع والديها في دالين بازار قبل تطبيق نظام الحجر الإجباري في البلاد بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، قام كومار بمطالبة زوجته بالعودة إلى المنزل، لكنها لم تتمكن بسبب توقف عمل المواصلات العامة، ونتيجة لذلك، ساءت علاقة الزوجين. خاصة بعد تمديد الحجر الصحي حتى 3 أيار / مايو، لذا قرر الزواج من عشيقته السابقة.

ومن جانبها قامت الزوجة بالتوجه إلى الشرطة وقدمت بيانًا ضده، متهمة إياه بالخيانة الزوجية.

وفي 16 نيسان / أبريل الجاري، استدعت شرطة دالين كومار الحضور إلى مركزهم. وتم اعتقال الرجل بعد التأكيد من حقيقة زواجه من امرأة أخرى.