جامعة أوكسفورد تعلن تطوير 140 لقاحا لفيروس كورونا والنتيجة في سبتمبر المقبل

أعلنت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، اليوم الاثنين، أنها طورت 140 نوعا من اللقاحات المضادة لفيروس"كورونا"، وستقوم بتجربتها سريريا في نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البروفيسور سارة جلبرت من الجامعة، قالت: "توصلنا إلى تطوير نحو 140 نوعا من اللقاحات لتجربتها وهذا بالطبع لا يعني أنها جميعها ستكون ناجحة... قلنا من قبل ونقول الآن إنه ليس لقاحا واحدا بل نحو 140 لقاحا واعتقد بأن تطوير عدد كبير من اللقاحات يمكن أن يحقق النجاح".

وأضافت جلبرت أن باحثي علوم الفيروسات في أوكسفورد، يعملون تحت ضغط شديد من أجل الوصول إلى إنتاج اللقاح بأقصى سرعة ممكنة نظرا لتفشي الفيروس في معظم دول العالم.

وتابعت البروفيسور جلبرت: "نريد تجربة اللقاح بأسرع فرصة ممكنة لأن الفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان ونحن نأمل أن نبدأ التجارب نهاية الأسبوع"، مشيرة إلى أن نتيجة فاعلية اللقاحات ستظهر في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

كما أعربت جلبرت عن تفاؤلها بفاعلية اللقاحات التي أنتجها قسم علوم الفيروسات في الجامعة بدعوى أنه تم استخدام التقنيات ذاتها المستعملة في إنتاج لقاحات ناجحة في السابق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.