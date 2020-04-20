اتهامات لماركة عالمية تتعلق ببيع أقنعة لا تحمي من كورونا

انتقدت ممرضة، تعمل مع المصابين بفيروس كورونا، العلامة التجارية البريطانية الشهيرة "بوهو" لبيعها أقنعة طبية لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أرسلت الممرضة شكوى مجهولة الهوية إلى متاجر "بوهو" عبر الإنترنت، متهمة العلامة التجارية بمحاولة كسب الأموال للعملاء خلال انتشار الجائحة.

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 19, 2020

ونصحت "بوهو" بتصنيع أقنعة جيدة والتبرع بها للأشخاص الذين يتضمن عملهم علاج المرضى المصابين بـمرض (كوفيد 19).

وقالت الممرضة:" بوهو يسخرون من الناس الذي يقاتلون في الخطوط الأمامية مع الوباء بسبب جشعهم. أنا ممرضة وأخشى أن يحولوا معدات الوقاية الشخصية إلى ملحقات أزياء عندما لا يكون لدينا ما يكفي من الأقنعة في المستشفيات. مقرف".

ومن جابنهم أعرب مشترو العلامة التجارية عن عدم رضاهم عن الأقنعة، التي يتم بيعها على الموقع مقابل 6.46 جنيها، وقال أحدهم: "إن نوعية ملابسهم منخفضة بالفعل، أفسدوا سمعتهم كثيرا بهذا التصرف".

وكتب شخص آخر: "كنت سأنفق 88 جنيه استرليني على شراء بعض الملابس من بوهو، ثم رأيت أنهم يبيعون الأقنعة كإكسسوار! لذا قررت أن لا أنفق فلسا واحدا لشرا ملابسهم... يا للعار".