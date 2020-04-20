الإجراء الأول من نوعه في العالم... إصدار بطاقات تعريف لأصحاب المناعة ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إحدى دول أمريكا اللاتينية، اليوم الاثنين، بأن سلطات البلاد، ستبدأ اعتبارا من اليوم إصدار بطاقات تعريف خاصة بالمواطنين الذي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كأول إجراء من نوعه في العالم.

موسكو - سبوتنيك. أوردت إذاعة "بيوبيوتشيلي"، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة صحة تشيلي، أنه سيتم إصدار هذه الشهادة لأولئك الذين تعافوا تماماً من الفيروس التاجي.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن مرضى "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، ينتجون مناعة ضد المرض، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا حاملين له لمدة عام واحد على الأقل.

وجاء في البيان على لسان الوزير، حاييم مانياليتش، قوله: "ينتج هؤلاء الأشخاص أجساماً مضادة". وأشار إلى أن المرضى يطورون ذاكرة مناعية، وأن احتمال استعادة العدوى صفر تقريبا.

في المقابل، وبحسب الإذاعة، فإن منظمة الصحة العالمية، تعتبر أن هذا الإجراء من قبل السلطات، مثير للجدل. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن وجود الأجسام المضادة لـ "كوفيد 19" لدى الإنسان لا يعطي ضمانا بنسبة 100% لتطوير المناعة ضد المرض.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التشيلية، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد 10 آلاف، بينما توفي 133 شخصا.