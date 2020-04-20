الحرس الثوري الإيراني: نمتلك الآن صواريخ بحرية يصل مداها إلى 700 كيلومتر

كشف قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن تمكن وحدات سلاح البحر من تطوير منظومة الصواريخ والطوربيدات التي يمتلكها لتصل إلى مدى 700 كيلومتر.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، قال الأدميرال على رضا تنكسيري، إن بلاده تشهد تقدمًا في مختلف القطاعات рпعسكرية، بما في ذلك الأسلحة البحرية، وإنها تفخر بأن جميع إمكانياتها ومعداتها محلية الصنع.

ولفت إلى إنتاج بارجة حاملة للمروحيات بطول 55 مترًا، مضيفًا أن القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، باتت تنتج اليوم 90% من أجهزتها محليًا، وتوصلت إلى تقنيات إنتاج الـ10% المتبقية.

وأضاف: "سرعة القطع البحرية لدينا تفوق 3 أضعاف نظيرتها الأمريكية"، في إشارة إلى الزوارق التي تبلغ سرعتها 90 عقدة بحرية، مضيفًا أن البحرية قطعت مسافة كبيرة في مجال التقنية تحت الماء.

وحول المناورات المشتركة البحرية مع الدول الصديقة والجارة، قال تنكسري: "نحن ننتهج مسار السلام والمحبة ولا نطمع بأي دولة أخرى، بل أعداؤنا هم الذين يثيرون الرعب لتحقيق أجنداتهم في المنطقة".