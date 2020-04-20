الصين... ممرض يعرض الزواج على زميلته في مستشفى لعلاج كورونا

تقدم ممرض من وحدة العناية المركزة بمستشفى في مدينة ووهان الصينية بمقاطعة هوبي، للزواج من زميلته في المستشفى الذي يعملان فيه منذ أكثر من شهرين لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية جثا هو زيمين، البالغ من العمر 22 سنة، على ركبة واحدة ممسكا بباقة من الزهور وعرض الزواج على زميلته تسيين إينين في 15 نيسان/ أبريل الجاري، وهو اليوم الأخير لعمل مستشفى ليشانشان، الذي تم بناؤه خصيصا لمرضى فيروس كورونا.

وقال الشاب بحضور طاقم عمل المستشفى : "أنا لست معجبا بك فقط، أنا أحبك...هل تتزوجيني؟ " .

وبحسب الصحيفة نقلا عن زيمين إنه وقع في حب زميلته أثناء العمل على مدار الساعة لإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا مشيرا إلى أنهم حاربوا من أجل حياة المرضى جنبا إلى جنب لمدة شهرين وتمكنوا من التغلب على جميع الصعوبات خلال انتشار الوباء.

ونشرت وسائل إعلام صينية في وقت سابق أن ممرضة وحيدة من الصين طلبت من قيادة البلاد أن يجدوا لها صديقًا كمكافأة لها على مكافحة فيروس كورونا، موضحة إنها ترغب في مواعدة رجل طويل.