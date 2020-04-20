لم تكن صاحبة الـ80 عاما تظن أنها ستشفى من كورونا... فخرجت بعراضة... فيديو

يقال أن كورونا خطير جدا على الذين تجاوزا الـ70 من عمرهم وغالبا يسبب لهم الموت، لذلك كانت الفرحة كبيرة جدا بخروج عجوز بعمر الـ80 من المستشفى بعد شفائها من إصابتها بالفيروس.

وتناقل رواد موقع إنستغرام للتواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطاقم طبي يقف أفراده في صفين متقابلين يشكلان به ممرا شرفيا لخروج العجوز برفقة الأطباء المشرين عليها.

وبعد خروجها ينهال التصفيق والتحية من الجميع فرحا بذلك.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 414 إصابة، ونحو 165 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 630 آلاف.