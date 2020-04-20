لم تكن صاحبة الـ80 عاما تظن أنها ستشفى من كورونا... فخرجت بعراضة... فيديو

وتناقل رواد موقع إنستغرام للتواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطاقم طبي يقف أفراده في صفين متقابلين يشكلان به ممرا شرفيا لخروج العجوز برفقة الأطباء المشرين عليها.
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Here Comes the Sun! Every person who leaves the hospital is a win and celebrated by our staff. We play “Here Comes the Sun” over the loudspeaker each time. Today we heard the beloved #Beatles song a lot, sounding sweeter each time. Including for 80+ year old Rita shown here. . . . #codesun #nwhstrong #covid_19 #inthistogether
وبعد خروجها ينهال التصفيق والتحية من الجميع فرحا بذلك.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 414 إصابة، ونحو 165 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 630 آلاف.
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