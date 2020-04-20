بريطانية تكسر ساقيها خلال مشاركتها في تحد على"تيك توك"

كسرت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 27 عاما كاحليها أثناء محاولتا لتأدية رقصة في شكل تحدي على تطبيق "تيك توك".

وفقًا لـ صحيفة "ذا صن" البريطانية قررت سابفير تشارلزورث، في مقاطعة دورهام شمال شرقي إنجلترا، تصوير مقطع فيديو وهي تؤدي حركات راقصة على أنغام أغنية "Oh Nanana " للمشاركة في التحدي الذي يحمل نفس الاسم.

— The Sun (@TheSun) April 19, 2020

​وبحسب الصحيفة تم نقل سابفير إلى المستشفى حيث ستجرى لها عملية جراحية في وقت لاحق.

وقالت سابفير: "عندما بدأنا أنا وصديقتي تأدية الحركات الراقصة انزلقت ووقعت على الأرض.. في تلك اللحظة سمعت صوت كسر وشعرت بألم شديد".

وتابعت بقولها:"قررت الانتظار حتى يزول الألم، ولكنني أدركت أنني بحاجة إلى استدعاء سيارة إسعاف".

أوصت سابفير بأن يفكر الآخرون بجدية قبل المشاركة في مثل هذه التحديات الخطيرة.