أستراليا تطالب فيسبوك وغوغل بالدفع مقابل الأخبار

تعتزم الحكومة الأسترالية، إلزام شركتي "فيسبوك" و"غوغل" بدفع ملايين الدولارات، مقابل استخدام المحتوى الإخباري الخاص بوسائل الإعلام الأسترالية على مواقع تلك الشركات.

وأفادت شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم وسائل الإعلام الأسترالية المتعثرة والتي "زادت معاناتها من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

وبحسب تقرير القناة الأمريكية فإنه من المتوقع أن تغطي مدونة قواعد السلوك الإلزامية الأسترالية مشاركة البيانات، وترتيب المحتوى الإخباري وعرضه، جنبًا إلى جنب مع تحقيق الدخل ومشاركة الإيرادات الناتجة عن الأخبار، كما ستضع آليات مناسبة للتنفيذ والعقوبات، وآليات ملزمة لحل المنازعات.

من جانبه قال المدير الإداري "لفيسبوك" في أستراليا ونيوزيلندا ويل إيستون:"إن الشركة أصيبت بخيبة أمل من إعلان الحكومة الأسترالية، وإن فيسبوك استثمرت ملايين الدولارات لدعم الناشرين الأستراليين من خلال اتفاقيات المحتوى والشراكات والتدريب".

من جانبها صرحت "غوغل" إن: "الشركة تعمل منذ شهر فبراير مع أكثر من 25 ناشرًا أستراليًا بشأن مدونة السلوك الطوعية"، وأكدت أنها "سعت للعمل بشكل بنّاء مع الصناعة ولجنة المنافسة وحماية المستهلك والحكومة، لتطوير مدونة قواعد السلوك الطوعية، وستواصل القيام بذلك في العملية المنقّحة الجديدة التي حددتها الحكومة".