أردوغان: سنواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط

أكد الرئيس التركي، رجب طب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل إفساد "المؤمرات في البحر المتوسط" بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي: "الانقلابي خليفة حفتر يرتكب مجازر في ليبيا، وندعو المجتمع الدولي إلى إجباره على إنهاء ما يفعله".

وأردف: "المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، تظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي للانقلابي حفتر. ومن هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهته".

وعلى الجبهة السورية، علق الرئيس التركي قائلًا: " في حال استمر النظام السوري في انتهاك وقف إطلاق النار سنجعله يدفع الثمن غالياً، ولن نسمح للمجموعات الظلامية بإفساد وقف إطلاق النار".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الانقلابي خليفة حفتر يرتكب مجازر في #ليبيا، وندعو المجتمع الدولي إلى إجباره على إنهاء ما يفعله pic.twitter.com/wmYhUb2ijE — TRT عربي (@TRTArabi) April 20, 2020

​جاء ذلك في خطاب متلفز إلى الشعب عقب ترأس أردوغان اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال: "مكافحة جائحة كورونا كانت البند الرئيسي للاجتماع إلى جانب قضايا أمنية إقليمية مهمة، على رأسها المستجدات في سوريا وليبيا وبحر إيجة".

وأشار إلى التزام بلاده بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب في 5 مارس/ آذار الماضي، لكنها لن تتهاون حيال "عدوان النظام السوري"، مضيفًا: "إذا واصل النظام انتهاكه للهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك بخسائر فادحة جدا".