ماذا بعد كورونا... هل تراجع مجموعة الـ20 المناهج الصحية

أكد وزراء صحة مجموعة العشرين في اجتماع افتراضي، يوم أمس الأحد، بأن جائحة الفيروس التاجي كشفت عن عيوب جوهرية في الأنظمة الصحية.

وبعد صدور بيان الاجتماع من قبل منظميه، بقيادة الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، المملكة العربية السعودية. تحدث خبراء لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يمكن للبلدان إعادة التفكير في نهجها تجاه النظام الصحي، وكيف يمكن أن يتغير دور منظمة الصحة العالمية؟

تعلم الدرس

تعتقد الأستاذة في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، كيرا سازونوفا، أن دول مجموعة العشرين يجب أن تأخذ في الاعتبار الدرس، الذي علمه الوباء الحالي للجميع ومراجعة عمل نظام الرعاية الصحية. ويجب أن يتم ذلك بمساعدة منظمة الصحة العالمية.

وقالت" هناك حاجة إلى الخبرة من أجل تعلم بعض الدروس منه. والسؤال الآخر هو رفع مكانة منظمة الصحة العالمية، حتى بالمعنى القانوني، فلن ينجح الأمر ببساطة لأن لدينا بالفعل منظمة متخصصة داخل الأمم المتحدة، والتي لديها مجال محدد للغاية من المسؤولية في شكل الصحة العالمية. من الناحية القانونية، فإن الوضع مرتفع بالفعل قدر الإمكان، ببساطة لا يوجد مكان للذهاب إليه أعلاه. ولكن في الممارسة العملية يمكنك أولاً زيادة تنسيق الأنظمة الصحية بين الدول. هذه نقطة ضعف في الأساس الآن. كل ما يتعلق بالنقل السريع للمعلومات وإمكانية تبادل البيانات والتحقق من المعلومات المرسلة بين الأنظمة الصحية للدول - هذه مشكلة كبيرة حقًا".

لا تنتظروا معجزات من منظمة الصحة العالمية

في الوقت نفسه، تشير كيرا سازونوفا، إلى أن العالم قد وضع توقعات عالية للغاية على منظمة الصحة العالمية. وظيفتهم الأساسية لا تزال جمع وتحليل البيانات، وليس حل مشاكل الوباء العالمية. لم يتم دمج هذه الوظيفة في أهداف المنظمة.

وأضافت: "أنا لا أميل إلى التقليل من دور منظمة الصحة العالمية. خلال الـ 70 سنة الماضية من وجودها، أظهرت المنظمة نفسها بشكل جيد. شيء آخر هو أن الكثيرين ينتظرون الآن بعض المعجزات المذهلة من منظمة الصحة العالمية والتعاون العالمي في مجال الرعاية الصحية في بلدان مختلفة. هذا ليس صحيحًا تمامًا".

"لا تنخدع بوجود النظام الصحي العالمي بأي شكل من الأشكال. لا يمكن لمنظمة الصحة العالمية التأثير على قضايا التطعيم في أي بلد أو تشغيل المستشفيات. هذا هو في الأساس بنك معلومات عالمي مع بيروقراطية ضخمة. ومع هذا الأخير ، يبدو لي أننا يجب أن نتعامل معه أولاً وقبل كل شيء ، فمن شأنه أن يسهل العمل في الظروف الحالية إلى حد كبير ".

هل يجب تنسيق الأنظمة الصحية العالمية؟

ومع ذلك ، لا كيرا سازونوفا، تعتقد أنه في المستقبل القريب ، من الجدير عمومًا انتظار عمليات التكامل في الأنظمة الصحية حتى في دول مجموعة العشرين: لدى الدول وجهات نظر مختلفة تمامًا حول آليات النظم الصحية.

"ليست هناك حاجة لانتظار أي اندماج جاد في المجال الطبي. بشكل عام ، سيكون من الممكن ، على سبيل المثال ، في إطار الاتحاد الأوروبي. في مثل هذه الجمعية ، يمكن تبادل الأدوية والمعدات والأفراد وحتى المرضى. ولكن إنشاء نظام صحي عالمي يخضع لمنظمة الصحة العالمية هو مدينة مثالية. نحن نرى أن الدول لديها

مواقف مختلفة للغاية تجاه النظم الصحية ، حتى في سياق الوباء ، لم تتمكن مجموعة العشرين من إيجاد موقف واحد ".

واتفق معها أستاذ في قسم الدراسات الإقليمية الخارجية والسياسة الخارجية فاديم تروخاتشوف، ومع ذلك، فإن توقعاته أقل تفاؤلا، ولا يرى آفاق التوافق بين دول مجموعة العشرين في الوقت الحالي.

وأضاف "ليست هناك حاجة لانتظار دول مجموعة العشرين لإزالة أي عوائق أمام تنسيق الأنظمة الصحية. لن يكون هناك شيء من هذا القبيل. علاوة على ذلك، يمكن أن تزيد القيود على التفاعلات فقط. بعد كل شيء، لم تتوصل البلدان بالفعل إلى أي توافق في الآراء بشأن القضايا الصحية. على العكس من ذلك، فإنهم يتهمون بعضهم البعض فقط. هنا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تحاول بالفعل العثور على المسؤولين عن انتشار الفيروس التاجي بدلاً من حل المشاكل التي نشأت. لذا، للأسف، البلدان ليست مستعدة لتغيير أي شيء في أنظمة الرعاية الصحية".

بدوره، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس دول مجموعة العشرين خلال الاجتماع الافتراضي إلى تعزيز المزيد حول الوباء.