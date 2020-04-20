تسجيل
20:00 GMT20 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شعار منظمة الصحة العالمية

    ماذا بعد كورونا... هل تراجع مجموعة الـ20 المناهج الصحية

    © AFP 2020 / Fabrice Coffrini
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104516/56/1045165656_0:155:3072:1883_1200x675_80_0_0_42798291b46e71dbc0a87414b68a92e6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004201045227562--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%802-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/

    أكد وزراء صحة مجموعة العشرين في اجتماع افتراضي، يوم أمس الأحد، بأن جائحة الفيروس التاجي كشفت عن عيوب جوهرية في الأنظمة الصحية.

     وبعد صدور بيان الاجتماع من قبل منظميه، بقيادة الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، المملكة العربية السعودية. تحدث خبراء لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يمكن للبلدان إعادة التفكير في نهجها تجاه النظام الصحي، وكيف يمكن أن يتغير دور منظمة الصحة العالمية؟

    تعلم الدرس

    تعتقد الأستاذة في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، كيرا سازونوفا، أن دول مجموعة العشرين يجب أن تأخذ في الاعتبار الدرس، الذي علمه الوباء الحالي للجميع ومراجعة عمل نظام الرعاية الصحية. ويجب أن يتم ذلك بمساعدة منظمة الصحة العالمية.

    وقالت" هناك حاجة إلى الخبرة من أجل تعلم بعض الدروس منه. والسؤال الآخر هو رفع مكانة منظمة الصحة العالمية، حتى بالمعنى القانوني، فلن ينجح الأمر ببساطة لأن لدينا بالفعل منظمة متخصصة داخل الأمم المتحدة، والتي لديها مجال محدد للغاية من المسؤولية في شكل الصحة العالمية. من الناحية القانونية، فإن الوضع مرتفع بالفعل قدر الإمكان، ببساطة لا يوجد مكان للذهاب إليه أعلاه. ولكن في الممارسة العملية يمكنك أولاً زيادة تنسيق الأنظمة الصحية بين الدول. هذه نقطة ضعف في الأساس الآن. كل ما يتعلق بالنقل السريع للمعلومات وإمكانية تبادل البيانات والتحقق من المعلومات المرسلة بين الأنظمة الصحية للدول - هذه مشكلة كبيرة حقًا".

    لا تنتظروا معجزات من منظمة الصحة العالمية

    في الوقت نفسه، تشير كيرا سازونوفا، إلى أن العالم قد وضع توقعات عالية للغاية على منظمة الصحة العالمية. وظيفتهم الأساسية لا تزال جمع وتحليل البيانات، وليس حل مشاكل الوباء العالمية. لم يتم دمج هذه الوظيفة في أهداف المنظمة.

    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    مدير عام "الصحة العالمية": أزمة كورونا تجعلنا نتذكر إنسانيتنا
    وأضافت: "أنا لا أميل إلى التقليل من دور منظمة الصحة العالمية. خلال الـ 70 سنة الماضية من وجودها، أظهرت المنظمة نفسها بشكل جيد. شيء آخر هو أن الكثيرين ينتظرون الآن بعض المعجزات المذهلة من منظمة الصحة العالمية والتعاون العالمي في مجال الرعاية الصحية في بلدان مختلفة. هذا ليس صحيحًا تمامًا".

    "لا تنخدع بوجود النظام الصحي العالمي بأي شكل من الأشكال. لا يمكن لمنظمة الصحة العالمية التأثير على قضايا التطعيم في أي بلد أو تشغيل المستشفيات. هذا هو في الأساس بنك معلومات عالمي مع بيروقراطية ضخمة. ومع هذا الأخير ، يبدو لي أننا يجب أن نتعامل معه أولاً وقبل كل شيء ، فمن شأنه أن يسهل العمل في الظروف الحالية إلى حد كبير ".

    هل يجب تنسيق الأنظمة الصحية العالمية؟

    ومع ذلك ، لا كيرا سازونوفا، تعتقد أنه في المستقبل القريب ، من الجدير عمومًا انتظار عمليات التكامل في الأنظمة الصحية حتى في دول مجموعة العشرين: لدى الدول وجهات نظر مختلفة تمامًا حول آليات النظم الصحية.

    "ليست هناك حاجة لانتظار أي اندماج جاد في المجال الطبي. بشكل عام ، سيكون من الممكن ، على سبيل المثال ، في إطار الاتحاد الأوروبي. في مثل هذه الجمعية ، يمكن تبادل الأدوية والمعدات والأفراد وحتى المرضى. ولكن إنشاء نظام صحي عالمي يخضع لمنظمة الصحة العالمية هو مدينة مثالية. نحن نرى أن الدول لديها

    شعار منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2020 / Fabrice Coffrini
    عقب القرار الأمريكي ضدها... حل فرنسي لمساعدة "الصحة العالمية"
    مواقف مختلفة للغاية تجاه النظم الصحية ، حتى في سياق الوباء ، لم تتمكن مجموعة العشرين من إيجاد موقف واحد ".

    واتفق معها أستاذ في قسم الدراسات الإقليمية الخارجية والسياسة الخارجية فاديم تروخاتشوف،  ومع ذلك، فإن توقعاته أقل تفاؤلا، ولا يرى آفاق التوافق بين دول مجموعة العشرين في الوقت الحالي.

     وأضاف "ليست هناك حاجة لانتظار دول مجموعة العشرين لإزالة أي عوائق أمام تنسيق الأنظمة الصحية. لن يكون هناك شيء من هذا القبيل. علاوة على ذلك، يمكن أن تزيد القيود على التفاعلات فقط. بعد كل شيء، لم تتوصل البلدان بالفعل إلى أي توافق في الآراء بشأن القضايا الصحية. على العكس من ذلك، فإنهم يتهمون بعضهم البعض فقط. هنا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تحاول بالفعل العثور على المسؤولين عن انتشار الفيروس التاجي بدلاً من حل المشاكل التي نشأت. لذا، للأسف، البلدان ليست مستعدة لتغيير أي شيء في أنظمة الرعاية الصحية".

    بدوره، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس دول مجموعة العشرين خلال الاجتماع الافتراضي إلى تعزيز المزيد حول الوباء.

    انظر أيضا:

    البيت الأبيض: قادة مجموعة "السبع" يدعون إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية
    منظمة أمريكية تكشف أنها حذرت من "كورونا" قبل إعلان منظمة الصحة العالمية
    الكلمات الدلالية:
    عيوب, فيروس كورونا, اجتماع, منظمة الصحة العالمية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تفتح زهور التوليب في حقل في غرفنبرويش، خلال زمن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ألمانيا، 16 أبريل 2020
    العالم مليء بألوان الحياة على الرغم من كورونا
    أسعار النفط الأمريكي إلى الهاوية
    أسعار النفط الأمريكي إلى الهاوية
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك