ترامب: ندرس وقف شراء النفط من السعودية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يدرس إمكانية وقف شراء النفط من المملكة العربية السعودية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن وقف شراء النفط من الرياض: "سندرس هذا".



وأضاف ترامب، "نعم، نحن في وضع سلبي، لكن ليس لفترة طويلة بل لفترة قصيرة... كثير من الناس دخلوا في وضع غير مريح... هذه قصة مالية أكثر من أنها حالة نفط، لكنني أعتقد أنه في غضون شهر أو أكثر بقليل، سيرتفع السعر إلى 25-28 (دولار للبرميل)".

وعلل ترامب: "لم يسمع أحد من قبل بالسعر السلبي للنفط، لكن هذا لفترة قصيرة".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط، لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي.

هذا وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر.

تزامن ذلك مع ضغوط الجائحة على الاقتصاد العالمي وتهديدها بمحو عقد كامل من نمو الطلب، وتسببها في تسريح الملايين من وظائفهم، ومحو مئات مليارات الدولارات من القيم السوقية للشركات.

لكن العوامل الفنية لعبت دورا في تراجع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار، والتي تنتهي صلاحيتها غدا الثلاثاء، الأمر الذي دفع المتداولون لبيعها بشكل سريع، ومع ذلك فإن عقود تسليم شهر يونيو/ حزيران لم تسلم من الخسائر وتراجعت بنسبة 13% إلى 21.80 دولار للبرميل، حتى الآن.

منذ بداية العام، تراجعت أسعار الخام بأكثر من 80%، أو 50 دولارا للبرميل، بفعل التداعيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي وانهيار اتفاق "أوبك +" الشهر الماضي، قبل تدارك المنتجين للأمر هذا الشهر وإقرارهم حصة خفض تاريخية. يرى المحللون أن الاتفاق جاء متأخرًا ما سمح بتمرير كميات ضخمة من المعروض إلى السوق.