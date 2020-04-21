ترامب يقول إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا".

سجلت الولايات المتحدة 1433 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لإحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 42 ألفا و304 أشخاص، الاثنين، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 786 ألفا.

وقاربت الإصابات العالمية لفيروس كورونا على مليوني ونصف المليون إصابة، كما تخطت الوفيات حاجز الـ 1701 ألفا، بينما تم شفاء أكثر من 646 ألفا.