إعلام: "زعيم كوريا الشمالية في وضع صحي خطير"... وكوريا الجنوبية تعلق

كشف مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال المسؤول الحكومي الجنوبي الذي يتولى ملف التعامل مع كوريا الشمالية، في مكالمة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء، "لا يوجد ما يقدر به سوء صحة كيم جونغ أون، بالإشارة إلى ممارسة كيم نشاطه المعلن في الأونة الاخيرة".

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية قوله، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعاني من حالة صحية خطيرة بعد خضوعه لعملية جراحية.

US is monitoring intelligence that North Korean leader Kim Jong Un is in grave danger after surgery, according to a US official https://t.co/WSxF2BNyic pic.twitter.com/Bt991eU0tm — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 21, 2020

المسئول الكوري الجنوبي أبدى شكوكه في مصداقية الخبر، قائلا "إن كيم جونغ أون واصل نشاطه المعلن مؤخرا".

وترأس كيم جونغ أون اجتماع دائرة الشؤون السياسة لحزب العمال الحاكم الذي انعقد قبل 10 أيام.

كان موقع "دايلي إن كي" المتخصص في أخبار كوريا الشمالية، نقل عن مصدر محلي في كوريا الشمالية أن كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية للأوعية الدموية للقلب يوم 12 أبريل/نيسان.

مسئول حكومي: لم نعثر على دليل يشير إلى تدهور صحة كيم جونغ-أون https://t.co/xSNiXgdBfK — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) April 21, 2020

ورجح الموقع المتخصص في أخبار كوريا الشمالية، تعرض كيم جونغ لمشكلة صحية لعدم مشاركته في طقوس زيارة مقبرة الزعيم الراحل، مؤسس الدولة، كيم إيل سونغ بمناسبة عيد ميلاده 15 أبريل/نيسان الجاري لأول مرة بعد تنصيبه في الحكم، وفقا لرويترز.