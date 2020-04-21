الأمم المتحدة بأعضائها الـ 193 تجتمع على قرار بشأن لقاحات كورونا

تقدمت المكسيك بالقرار والذي لاقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة (كوفيد-19) وتكثيف التنسيق، بما في ذلك مع القطاع الخاص.



ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن الوصول العادل والشفاف والمنصف والكفء والفعال في الوقت المناسب، إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لفيروس كورونا، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويشدد القرار على أهمية أن يكون كل ما سلف متاحا لجميع المحتاجين إليه، ولا سيما البلدان النامية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،دعا السبت 18 أبريل/نيسان، لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب على تويتر: "نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 والذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كل مكان".

We need a global coalition to develop a #COVID19 vaccine, which must become available and affordable for everyone, everywhere.



It must be considered a global public good. — António Guterres (@antonioguterres) April 17, 2020

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" جائحة.

وقاربت الإصابات العالمية لفيروس كورونا على مليوني ونصف المليون إصابة، كما تخطت الوفيات حاجز الـ 1701 ألفا، بينما تم شفاء أكثر من 646 ألفا.