"بينها دولتان عربيتان"... وزير الخارجية الإيراني يكشف جهود بلاده في 3 دول

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور دمشق حاليا، عن جهود إيران في المنطقة من أجل السلام ومكافحة الإرهاب.

وقال ظريف، في تغريدة له على "تويتر": إنه "وقبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسيرة آستانا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديوكونفرانس)، التقيت اليوم الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية السوري (وليد المعلم)".

وأضاف: "أنه وفيما يتعلق بأفغانستان التقى مندوبنا الخاص جميع الأطراف خلال الأيام الماضية في كابول".

وتابع: "وحول قضية اليمن يتعاون مندوبنا الخاص مع منظمة الامم المتحدة واليمنيين لإنهاء مصائب هذا البلد".

Our regional peace & counterterrorism efforts: Today I met w/Pres. Assad & FM of Syria ahead of Astana ministerial video conference. Re Afghanistan, our Special Rep has met with all sides in Kabul in past days. On Yemen, our Special Rep working with UN & Yemenis to end suffering. pic.twitter.com/BtwY4AvxQH — Javad Zarif (@JZarif) April 20, 2020

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أفادت في بيان لها، أن "الرئيس السوري بشار الأسد أعرب خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق عن تعازي الحكومة والشعب السوري، إثر الوفيات التي لحقت بالإيرانيين جراء تفشي فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية.

بدوره أشار ظريف خلال لقائه الأسد إلى اتصاله الهاتفي الذي أجراه، مع المبعوث الدولي إلى سوريا بيدرسون، والمشاورات الجارية بين إيران وتركيا وروسيا كضامنين لعملية "أستانا".