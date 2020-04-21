إيران تحذر: الأعداء يحاولون تقويض أمن الحدود

أطلقت إيران تحذيرا شديدا من أن هناك محاولات ممن وصفتهم بـ"الأعداء" بتقويض أمن الحدود.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماي فضلي، قوله: "العدو يسعى إلى تقويض أمن الحدود من خلال دعم الجماعات الإرهابية".

وجاءت تصريحات فضلي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الـ24 لقادة ورؤساء ومدراء قوى الأمن الداخلي الذي انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال وزير الداخلية الإيراني: "جهوزية قوى الأمن الداخلي كانت متميزة رغم جميع المشاكل ونقص الميزانية".

وتابع بقوله: "أساس أمن البلاد هو رضا الشعب، وعليكم جميعا أن تسعوا إلى جانب الشؤون الأمنية للعمل على تعزيز رضا الشعب" .

وأوضح فضلي، قائلا إن "العدو يسعى إلى تقويض أمن الحدود من خلال دعم الجماعات الإرهابية، وفي هذا الصدد أشكر قائد حرس الحدود، لأنه يتمتع بدبلوماسية وإدارة جيدة لشؤون الحدود".

وقال وزير الداخلية الإيراني إنه من الإجراءات الإيجابية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي، كان التعامل مع الفيضانات والزلازل والانتخابات، مضيفا: "مراسم أربعينية الإمام الحسين كانت أحد الهواجس العام الماضي، بسبب إلغاء التأشيرات، وإضافة منفذ حدودي جديد لتردد الزوار، وكان أداء قوى الأمن جيدا في هذا المجال".