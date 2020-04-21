الصحة العالمية تتحدث عن وجود "أدلة تشير إلى مصدر" فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه إلى الآن لا يمكن تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.

وقال تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة، إنه لم يتم التوصل لأي نتائج حتى الآن.

وأوضح كاساي بحسب وكالة "رويترز"، أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر بمدينة ووهان في وسط الصين، وهو ما تنفيه السلطات الصينية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، جائحة.

وقاربت الإصابات العالمية لفيروس كورونا على مليوني ونصف المليون إصابة، كما تخطت الوفيات حاجز الـ 170.1 ألف، بينما تم شفاء أكثر من 646 ألفا.