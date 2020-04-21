ترامب يطالب كوريا الجنوبية بدفع المزيد مقابل الوجود العسكري الأمريكي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية بدفع المزيد من الأموال مقابل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يريد من كوريا الجنوبية زيادة المبالغ المالية المدفوعة مقابل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وبحسب "cnbc"، ت تفاوض سيئول وواشنطن حاليًا على اتفاقية جديدة لتحديد تكاليف وجود نحو 27500 جندي أمريكي متمركزين في كوريا الجنوبية، كرد على ما سمته "استفزازات كوريا الشمالية في المنطقة"، والعمل على إيجاد اتفاقية جديدة بين البلدين لتقاسم هذه التكاليف.

ووقّع البلدان اتفاقية تقاسم التكاليف التي أطلق عليها اسم "اتفاقية التدابير الكورية الخاصة"، عام 1991، وانتهت صلاحية الاتفاقية في نهاية عام 2019.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقد، أمس الاثنين، حول مكافحة فيروس كورونا المستجد: "نحن نتفاوض مع الرئيس مون جاي إن (رئيس كوريا الجنوبية) وكوريا الجنوبية لمساعدتنا نقدا".

ترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التحالف بين أمريكا وكوريا الجنوبية، والذي نشأ في خمسينيات القرن الماضي، هو حجر الزاوية للحفاظ على الاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية وكذلك في منطقة الهند والمحيط الهادئ. ومع ذلك، قالت واشنطن إن سيئول بحاجة إلى المساهمة بشكل أكبر في اتفاق الدفاع لتقاسم التكاليف.

وبحسب الصحيفة، فقد طالبت واشنطن من جميع الحلفاء في أنحاء العالم زيادة مساهمتهم في المدفوعات العسكرية المقدمة في بلادهم.