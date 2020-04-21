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    مقر منظمة الصحة العالمية

    "الصحة العالمية" عن كورونا: استعدوا لأسلوب حياة جديد

    © AFP 2020 / YURI GRIPAS
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    شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يتم أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بشكل تدريجي.

    وبحسب وكالة "رويترز"، حذرت المنظمة من أن تخفيف القيود قبل الأوان، قد يؤدي لعودة العدوى.

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    الصحة العالمية تتحدث عن وجود "أدلة تشير إلى مصدر" فيروس كورونا
    وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية تاكشي كاساي، إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وأنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.

    وأضاف في مؤتمر صحفي أقيم عبر الإنترنت، أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح.

    وعلى صعيد آخر، ردت منظمة الصحة العالمية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول طريقة تعاملها مع تفشي الفيروس.

    وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أدهانوم غيبريسوس: "لم نقم بإخفاء أي شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول".

    وأكد غيبريسوس أن خبراء الصحة في أمريكا، تلقوا من ممثلي المنظمة معلومات باستمرار بشأن وضع الفيروس مع بدء ظهوره في الصين.

    وأتم غيبريسوس: "نعطي معلوماتنا للجميع. هذا شرط مسبق للوقاية".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
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