دبلوماسي أمريكي: صراع بكين وواشنطن يتخذ منحى تصاعديا خطيرا

كشف السفير الأمريكي السابق لدى موسكو، مايكل ماكفول، أن صراعا خطيرا ينضج بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال هذه الأزمة العالمية.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأمريكي ماكفول خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "صدى موسكو"، قال خلالها: " أخشى أن الوضع بين الولايات المتحدة والصين بدأ يتوتر يوما بعد يوم، وهذا ما سيدفع إلى الصدام الجديد بين البلدين بسبب عوامل عدة أبرزها تفشي فيروس كورونا المستجد وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف ماكفول قائلا: "هذا الأمر سيكون ضارا بالنسبة لواشنطن نفسها في حال حدوث أي صراع بين الدولتين".

وأشار ماكفول إلى أن ما سرع هذا الصراع بين بكين وواشنطن هو وباء فيروس كورونا الذي شرع المشاكل والأزمات ليس في البلدان وحسب بل في العالم أجمع.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".