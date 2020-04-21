نيوزيلندا تعلن تخفيف الإغلاق بعد "وقف انفجار العدوى"

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد "وقف انفجار العدوى".

وشكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، الشعب على الالتزام بإجراءات الإغلاق وهو ما أدى إلى "وقف انفجار" العدوى بفيروس كورونا، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وقررت جاسيندا تخفيف الإغلاق عن طريق الانتقال من "المستوى 4" إلى "المستوى 3"، وهذا يعني أن بعض الشركات يمكن إعادة فتحها، إلى جانب بعض المدارس، في حين سيتم تخفيف قواعد السفر المحلي.

وقالت رئيسة الوزراء "لقد فعلنا ما استطاعت دول قليلة القيام به".

وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 1440 حالة مؤكدة و 12 حالة وفاة.