تسجيل
10:29 GMT21 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلتقط صورة جماعية مع أعضاء الوحدة النسائية 5492 للجيش الكوري، 25 نوفمبر 2019

    أول تعليق للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على أنباء تدهور صحة الزعيم الشمالي

    © AFP 2020 / KCNA / KNS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104355/73/1043557335_0:204:2501:1611_1200x675_80_0_0_c89ddbd9b556ac5d838a23ce9360c21e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004211045230453-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/

    علق المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء على التقارير التي أفادت بأن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون، في "خطر شديد" إثر خضوعه لعملية جراحية.

    وقال المكتب إنه لم يرصد أي علامات "غير طبيعية" قد تشير إلى أن القائد الشمالي يواجه مشكلة صحية خطيرة، وذلك بحسب وكالة يونهاب.

    فيما يتعلق بالأخبار "لا يمكننا تأكيد أي شيء ولم نلحط أي أنشطة غير طبيعية في كوريا الشمالية" وفقا لما أفاد به المتحدث باسم البيت الأزرق كانغ من-سيوك في رسالة نصية للمراسلين.

    الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
    © Sputnik . Vladimir Melnikov
    إعلام: "زعيم كوريا الشمالية في وضع صحي خطير"... وكوريا الجنوبية تعلق

    يأتي هذا استجابة لبعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن كيم قيد الرعاية الصحية في المستشفى بعد خضوعه لجراحة. فقد أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن الولايات المتحدة تراجع أخبارا استخبارية تفيد بأن الزعيم الشمالي في "خطر شديد"، نقلا عن مسؤول أمريكي لم يُكشف عن اسمه.

    ونقلت "يونهاب" عن مسوؤل حكومي اشترط عدم الكشف عن هويته أن "الخبر غير حقيقي".
    وأفاد مسؤول آخر بأنه لا علامات متعلقة بصحة كيم، مشددا على أن كيم شوهد يمارس أنشطة عامة مؤخرا.
    هذا وقد بثت "سي إن إن" هذه الأخبار بعد أن قام منفذ "إن كيه (NK)" اليومي للأخبار المتخصص في أخبار كوريا الشمالية بإعلان خبر يفيد بأن كيم قيد الرعاية الصحية في المستشفى بعد خضوعه لجراحة في القلب والأوعية الدموية.
    وتُثار العديد من التكهنات حول ما حدث لكيم حيث أنه لم يقم بزيارته السنوية لقصر الشمس يوم الأربعاء الماضي بمناسبة الذكرى رقم 108 لمولد جده الراحل ومؤسس الدولة كيم إيل- سونغ.
    وقد شوهد "كيم" للمرة الأخيرة يوم 11 أبريل/نيسان في تقارير إخبارية من الإعلام الشمالي الرسمي، تناولت مشاركته يوم السبت في اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، حيث دعا إلى "إجراءات وطنية صارمة مضادة للتحقق بدقة من تسلل الفيروس".
    بيد أنه لم يشارك في جلسة رئيسية بالبرلمان اليوم الذي يليه، ولم تنقل وسائل الأخبار الرسمية مشاركته في اختبار الأسلحة الأحدث الذي أجرته البلاد يوم الثلاثاء الماضي، قبل يوم واحد من ذكرى ميلاد جده الراحل، ويعد هذا غيابا غير طبيعي، إذ إنه كان يشرف بنفسه على هذا النوع من الاختبارات في الأشهر الأخيرة.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
    © REUTERS / KCNA
    خبير: عمليات إطلاق كوريا الشمالية لقذائف جديدة تبين مواصلتها تنويع قواتها الصاروخية

    وقد نُقل من قبل أن "كيم" يعاني من مشكلات صحية متعلقة بالسمنة والتدخين الشره. وعادة ما أثار غيابه لفترات طويلة عن الأحداث الرئيسية العامة شائعات متعلقة بصحته.
    وقد اختفى عن الأعين لمدة 40 يوما في أوائل سبتمبر/أيلول 2014، ثم عاد للظهور وهو يسير عرجا. وأوضحت وكالة المخابرات الجنوبية في وقت لاحق أنه خضع لعملية جراحية لإزالة كيس دهني من كاحله.
    بيد أنه من الصعب جدا التحقق من التكهنات بالنسبة لدولة الشمال المنغلقة والمنعزلة، مع وجود عدد قليل جدا من المسؤولين يسمح لهم بالاطلاع على حالة الزعيم.

    انظر أيضا:

    تفاصيل جديدة بشأن "مرض" زعيم كوريا الشمالية و"تدهور حالته الصحية"
    الأمم المتحدة تنشر صورة لاختراق كوريا الشمالية العقوبات في مياه الصين
    الصين تعلق على تقارير "تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية"
    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس تقدم صاروخ حامل جديد يحمل اسم بوبيدا (النصر)، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر..."روسكوسموس" تقدم صاروخ "النصر"
    أسعار النفط الأمريكي إلى الهاوية
    أسعار النفط الأمريكي إلى الهاوية
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك