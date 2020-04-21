آخر سفينة سياحية ترسو أخيرا بعد 6 أسابيع

رست السفن السياحية الثلاث العالقة بركابها في عرض البحر، أخيرا، أمس الاثنين، بعد رحلة عصيبة بسبب إجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

غادرت سفينة "ماغنيفيكا" السياحية التابعة لشركة "أم أس سي" أوروبا، في يناير/كانون الثاني الماضي. وكانت في الجهة الأخرى من العالم حين بدأ إغلاق الموانئ بوجه السفن بفعل تفشي فيروس كورونا.

The Globetrotter has landed! 💪



106 days after departing from Genoa in January, #MSCMagnifica safely docked this morning in #Marseille, ending the 2020 World Cruise! 🌍 pic.twitter.com/8Xcu6ZBkIs — MSC Fans (@msccruisesfans) April 20, 2020

​ومع عدم وجود مكان ترسو به، بدأت السفينة السويسرية رحلة عودتها الطويلة إلى الوطن، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

اعتاد ركاب السفينة أن يحطّوا في ميناء جديد كل بضعة أيام، وكانت آخر مرة وطأت أقدامهم فيها الأرض قبل ست أسابيع، حين رست الباخرة في ويلنغتون، عاصمة نيوزليندا.

وأخيرا، رست السفينة في ميناء مدينة مارسيليا الفرنسية، بعد رحلة تخللتها عواصف سياسية ومناشدات رئاسية، وحالة وفاة واحدة، ورغم كل شيء، لم تخل من المرح.