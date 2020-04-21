الرئيس المكسيكي مستاء من تقديم عصابات المخدرات "المساعدات" لمنكوبي كورونا

أبدى الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مساء اليوم الثلاثاء 21 أبريل/نيسان، انزعاجا من إقدام عصابات المخدرات في البلاد على توزيع "المساعدات" على منكوبي والمتأثرين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس المكسيكي، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن عصابات المخدرات عليها إيقاف العنف أولا قبل توزيع المساعدات.

وتابع قائلا "لا أريد أن اسمع عصابات المخدرات تقول نحن نوزع المساعدات. من الأفضل أن يوقفوا توزيعها".

وأشار أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى أنه ينبغي على تلك العصابات أن تركز على وقف العنف، وعدم إيذاء الآخرين في البلاد، بدلا من توزيع المواد الغذائية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل المكسيكية، بسبب قيام ابنة أخطر تجار المخدرات في العالم والمعروف باسم إمبراطور المخدرات، خواكين إل تشابو، بتوزيع مواد غذائية مختومة بصورة والدها على الفقراء المتأثرين بإجراءات كورونا في المكسيك.

وكانت أرقام الإصابات بكورونا في المكسيك قد ارتفعت في آخر 24 ساعة إلى 8 آلاف و772 إصابة، وبلغ عدد الوفيات نحو 712 شخصا تقريبا.