رصد شحنة مخدرات مجهولة بقيمة 14 مليون دولار على مدرج سري... فيديو

احتجزت القوات المسلحة والقوات الجوية المكسيكية، طائرة خاصة مهجورة على متنها شحنة كوكايين بقيمة 14 مليون دولار، من دون معرفة مالكي الشحنة.

وقال قائد القوات البحرية المكسيكية إنه عثر على الطائرة يوم السبت الماضي، بعد أن كشفت تقارير استخبارية عن نشاط مشبوه في ولاية تشياباس الجنوبية.

وقامت البحرية بنشر فريق خاص على متن طائرة هليكوبتر، والذي رصد طائرة "سيسنا" على المدرج السري على بعد 26 ميلًا شمال غرب بورت تشياباس، وهي بلدية تقع قبالة ساحل المحيط الهادئ في ولاية تشياباس الجنوبية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال التفتيش تم العثور على وجود 10 أكياس تحتوي على 358 كيلوغراما من الكوكايين في أغلفة بلاستيكية، كما عثرت القوات على 14 حاوية وقود ودراجتين ناريتين.

وحتى الآن لم يقم الجيش بأي اعتقالات جراء هذه العملية، وتم تسليم شحنة الكوكايين المصادرة والطائرة الصغيرة إلى مكتب المدعي العام المكسيكي في مدينة تاباتشولا.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، في بيان صحفي: اكتشاف طائرة مشبوهة في الأجواء المكسيكية تتوجه إلى جزيرة كوزوميل (التابعة لولاية كوينتانا رو)، وتقرر إرسال الطائرات التابعة للقوات الجوية المكسيكية لاعتراضها".