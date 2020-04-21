هجوم على سيارة تنقل عينات لفحص كورونا ومقتل سائقها

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مقتل سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية في هجوم تم داخل ميانمار أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.

وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المكتب في بيان: "الزميل في منظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون، تنقل عينات لفحص مرض كوفيد-19 دعما لوزارة الصحة والرياضة في ميانمار".

ولم يذكر المكتب الجهة التي نفذت الهجوم، كما نفى كل من الجيش الحكومي و"جماعة جيش أراكان" المتمردة مسؤوليتهما وتبادلا الاتهامات.