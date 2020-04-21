الأمم المتحدة: الجوع في العالم قد يتضاعف بسبب تفشي كوفيد-19

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يتسبب انخفاض عائدات السياحة والتحويلات والسفر وقيود أخرى ترتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا في دفع نحو 130 مليونا نحو الجوع الشديد هذا العام ليضافوا إلى نحو 135 مليونا ضمن هذه الفئة.

🚨📩 رسالة بعث بها كبار المسئولين بمنظمات الإغاثة الإنسانية إلى الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لدعم الاستجابة العالمية للتصدي لفيروس كورونا — WFP بالعربي (@WFP_AR) April 21, 2020

​وقال كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحث والتقييم والمراقبة في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين إن "كوفيد-19 يمثل كارثة محتملة لملايين يعيشون على المحك بالفعل".