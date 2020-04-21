طهران: إيران تمكنت من التكيف بالرغم من العقوبات وشروط إلغاء عائدات النفط

صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق ‎جهانغيري، بأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده منحت ‎طهران فرصة للاستعداد للظروف الحالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم الثلاثاء، عن جهانغيري قوله:

"الأزمات والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، جعلتنا على استعداد لإدارة البلاد في الظروف الراهنة".

وأضاف جهانغيري: "الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أخذ ببيع النفط بشكل سلبي منذ الليلة الماضية، مما يشير إلى أن بقية العالم لن يسلم من العواقب الاقتصادية لوباء كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)".

وذكر النائب الأول للرئيس الإيراني: "ستواجه الدول المنتجة للنفط مثل السعودية التي قيل إنها غير قادرة على إدارة نفطها بأقل من 70 دولارا للبرميل. صعوبات حيث فشل الإعلان عن انخفاض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل من قبل أوبك وحلفائها"، مشددا على إن إيران تمكنت من التكيف مع شروط إلغاء عائدات النفط من الميزانية العامة.

وأعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، أن الكرملين يراقب عن كثب تغيرات أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أنها لم تنهر كما حدث مع العقود الآجلة في مايو، ولا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (التسليم في مايو) للمرة الأولى في التاريخ إلى قيم سلبية، مع وصول أسعار "نيميكس" NYMEX إلى ناقص 40.32 دولارًا للبرميل.

