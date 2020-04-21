السودان يعلق على "إطلاق النار والقتل الجماعي" في كندا

علقت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، على حادث إطلاق النار والقتل الجماعي في كندا يوم الأحد.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، استنكرت الخارجية حادث إطلاق النار والقتل الجماعي الذي وقع في نوفاسكو تشيا بكندا ليلة أمس.

وأكدت الخارجية على قدرة كندا على التعافي سريعا من الحادث.

وعبرت حكومة السودان عن صدمتها من الحادث "المأساوي"، الذي نفذه مسلح في نوفاسكو تشيا.

وقال بيان للخارجية السودانية "قلوبنا وخواطرنا مع الشعب الكندي خلال هذه الفترة العصيبة. ونحن واثقون من أن كندا، بقدرتها التي ظلت تبرهن عليها، ستتعافى بسرعة من الصدمة الناجمة عن هذا العمل، غير المبرر وغير المنطقي، وستظل قوية كما كانت دائماً".

وأعلنت الشرطة الكندية، مساء أول أمس الأحد، أن إطلاق النار المكثف الذي هز مدينة بورتابيك الريفية في إقليم نوفا سكوتيا شرق البلاد أودى بحياة أكثر من 10 أشخاص.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي، إن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص، إلا أن العدد الدقيق للضحايا غير محدد.

بدورها، أفادت تقارير إعلامية كندية، بأن من بين القتلى، المشتبه به في إطلاق النار وضابط شرطة.

هذا وأفادت وسائل إعلام كندية، مساء الأحد، بمقتل عدة أشخاص جراء إطلاق نار كثيف على يد رجل مسلح في مدينة بورتافيك بإقليم شرق كندا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الكندية قولها إن الحادث أودى بحياة 16 شخصا، مشيرة إلى أنه الأكثر دموية في تاريخ البلاد.