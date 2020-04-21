النمسا تعلن موعد فتح المطاعم والكنائس وبعض المدارس

أعلنت النمسا، اليوم الثلاثاء، موعد فتح المطاعم والكنائس وبعض المدارس، وذلك بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تخفيف إجراءات العزل العام السارية بسبب فيروس كورونا، وذلك بالسماح يوم 15 مايو/ أيار للمطاعم بأن تعيد فتح أبوابها والسماح باستئناف أداء الشعائر الدينية.

وكما أعلن من قبل، ستعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنة النهائية في أوائل مايو/ أيار، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال كورتس، في مؤتمر صحفي، إنه من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنوات الدراسية الأخرى وذلك في عملية تبدأ يوم 15 مايو/ أيار وتتقدم خطوة بخطوة.

وكانت النمسا قد سمحت للمتاجر غير الأساسية وكذلك المتاجر الصغيرة بإعادة فتح أبوابها قبل أسبوع. ومن المقرر أن تحذو المتاجر الأكبر حذوها في الأول من مايو.