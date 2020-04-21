كورونا يمنح تركيا فرصة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وباء كورونا كان سببا في منح بلاده فرصة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون التركي اليوم الثلاثاء، "لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، تتاح لتركيا فرصة تبوئها موقعا مركزيا في إعادة الهيكلة العالمية".

#أردوغان: لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتاح لتركيا فرصة تبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية — TRT عربي (@TRTArabi) April 21, 2020

وشدد الرئيس التركي على أنه "من الضروري أن نكون مستعدين للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب وباء كورونا".

#أردوغان: من الضروري أن نكون مستعدين للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب وباء #كورونا — TRT عربي (@TRTArabi) April 21, 2020

وأعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 13 ألفا و430 في عموم البلاد.

ونشرت الوزارة مساء الاثنين عبر موقعها الإلكتروني، تحديثًا لبيانات كورونا، وعلّق عليها وزيرها فخر الدين قوجة.

ووفقا للبيانات، فإن "السلطات سجلت 4674 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 90 ألفا و980".

كما تم تسجيل 1454 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة إلى 13 ألفا و430، فيما بلغ عدد الوفيات 2140 إثر تسجيل 123 حالة.

وتعليقا على الأرقام، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر "تويتر": "سنفوز في هذه الحرب عبر تفاني جيشنا الصحي وإصرارنا على الالتزام بالتدابير".