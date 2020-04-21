أردوغان: وباء كورونا تحول إلى أكبر أزمة اقتصادية بعد أزمة الحرب العالمية الثانية

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تصبح الأزمة الاقتصادية التي سيخلفها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب "العدالة والتنمية":

"العجز الذي شهدته الدول المتطورة في مواجهة وباء كورونا يتطلب إعادة بناء التوقعات المستقبلية وعلينا أن نكون مستعدين للوضع الجديد الذي قد يظهر في العالم والمنطقة وبلدنا عقب وباء كورونا".

وتابع أردوغان "وباء كورونا تحول إلى أكبر أزمة اقتصادية من حيث نتائجه الاقتصادية بعد أزمة الحرب العالمية الثانية".

بدوره قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يتسبب انخفاض عائدات السياحة والتحويلات والسفر وقيود أخرى ترتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا في دفع نحو 130 مليونا نحو الجوع الشديد هذا العام ليضافوا إلى نحو 135 مليونا ضمن هذه الفئة