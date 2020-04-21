أمريكا: نتابع عن كثب الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتابع عن كثب المعلومات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

واشنطن - سبوتنيك . وقال أوبراين، خلال مقابلة مع تلفزيون "فوكس نيوز": " نتابع هذه المعلومات عن كثب . كما تعلمون، فإن كوريا الشمالية مجتمع مغلق للغاية، ولا توجد صحافة حرة هناك. إنهم يقدمون معلومات قليلة عن أشياء كثيرة، بما في ذلك وعن صحة كيم جونغ أون. نحن نراقب عن كثب تطور الأحداث".

وكانت صحيفة "ديلي ان كي" الكورية الجنوبية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصدر في كوريا الشمالية، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتابع علاجاً بعد إجراء عملية متعلقة بالقلب والأوعية الدموية. ووفقاً للمصدر، في 12 نيسان/ أبريل، تم استدعاء أفضل أطباء الجراحة من العاصمة إلى مستشفى خاص في القيادة العليا، وأنه بعد إجراء العمليات اللازمة طرأ تحسن على حالة جونغ أون.

وذكرت وكالة "يونهاب" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية، أن الأنباء المتعلقة بتعرض الزعيم الكوري الشمالي لمشاكل صحية خطيرة.